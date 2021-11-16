Резолюцию форума "Города России 2030" в Екатеринбурге направят в Госдуму и Совфед

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Итоговую резолюцию V общероссийского форума стратегического развития "Города России 2030: вызовы и действия", который пройдет в Екатеринбурге 17-18 ноября, направят в Госдуму и Совет Федерации. Об этом сообщил во вторник на брифинге начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин.

"По итогам каждого из мероприятий форума мы подготовим резолюцию, итоговую резолюцию всего форума, и направим ее в наши профильные министерства федеральные, отправим в общественные организации, в Федеральное собрание, то есть в Государственную думу и Совет Федерации", - сказал Прядеин.

Как отметил начальник департамента, на форуме будут обсуждаться вызовы, которые формирует современная реальность для городов и их администраций. В частности, будут подниматься такие темы, как градостроительство и составление генпланов городов, цифровизация, применение искусственного интеллекта и развитие туризма.

V Общероссийский форум стратегического развития "Города России 2030: вызовы и действия" состоится 17-18 ноября в Екатеринбурге. В этом году мероприятие будет проходить в режиме онлайн, всего в программе заявлено 15 секций. Ключевыми партнерами предстоящего двухдневного форума выступят - Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, Союз российских городов, международная организация "Объединенные города и местные власти", ассоциация "Города Урала".