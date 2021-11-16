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Центр по модели "Сириуса" откроют на Ставрополье осенью 2023 года

По словам министра имущественных отношений края Виталия Зритнева, задачей центра является дать возможность каждому ребенку развить свой талант

СТАВРОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят 150 млн рублей на покупку здания для размещения центра для одаренных детей по модели образовательного центра "Сириус". Здание будет приобретено в 2022 году, центр откроется осенью 2023 года, сообщили журналистам во вторник в Минимущества края.

"Центр планируется открыть 1 сентября 2023 года в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка". На 2022 год в бюджете Ставропольского края министерства имущественных отношений предусмотрены средства в размере 150 млн рублей на приобретение здания для центра. Минимущество края в декабре 2021 года подготовит необходимые документы на покупку здания, и уже после новогодних праздников в январе 2022 года будет объявлен аукцион", - говорится в сообщении.

На создание центра регион получит 195 млн рублей из федерального бюджета, большинство средств направят на приобретение высокотехнологичного оборудования. На ремонт здания и приспособление его под работу образовательного центра планируется привлечь внебюджетные инвестиции.

"Такие обучающие площадки будут открыты по всей стране. Задача центра - дать возможность каждому ребенку из каждого региона, каждой школы развить свой талант. Доступность образования - это базовый принцип общенациональной системы выявления и развития молодых талантов", - цитирует пресс-служба министра Виталия Зритнева.

Центр "Сириус" открыт в июне 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Задача "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

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Северный КавказСтавропольский край
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