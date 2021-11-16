Центр по модели "Сириуса" откроют на Ставрополье осенью 2023 года

СТАВРОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят 150 млн рублей на покупку здания для размещения центра для одаренных детей по модели образовательного центра "Сириус". Здание будет приобретено в 2022 году, центр откроется осенью 2023 года, сообщили журналистам во вторник в Минимущества края.

"Центр планируется открыть 1 сентября 2023 года в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка". На 2022 год в бюджете Ставропольского края министерства имущественных отношений предусмотрены средства в размере 150 млн рублей на приобретение здания для центра. Минимущество края в декабре 2021 года подготовит необходимые документы на покупку здания, и уже после новогодних праздников в январе 2022 года будет объявлен аукцион", - говорится в сообщении.

На создание центра регион получит 195 млн рублей из федерального бюджета, большинство средств направят на приобретение высокотехнологичного оборудования. На ремонт здания и приспособление его под работу образовательного центра планируется привлечь внебюджетные инвестиции.

"Такие обучающие площадки будут открыты по всей стране. Задача центра - дать возможность каждому ребенку из каждого региона, каждой школы развить свой талант. Доступность образования - это базовый принцип общенациональной системы выявления и развития молодых талантов", - цитирует пресс-служба министра Виталия Зритнева.

Центр "Сириус" открыт в июне 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Задача "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.