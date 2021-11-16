Первый республиканский приют для безнадзорных животных построят в Удмуртии в 2022 году

ТАСС, 16 ноября. Приют для безнадзорных животных, рассчитанный на единовременное содержание 450 собак и кошек, будет построен в поселке Сарапул (Удмуртия) в 2022 году. После этого планируется создать сеть приютов, сообщается во вторник на сайте регионального Минсельхоза по результатам проведенного брифинга.

"Первый республиканский приют для безнадзорных животных в поселке Смирново должен открыться уже в 2022 году, его строительство будет вестись с применением легковозводимых конструкций", - говорится в сообщении.

Как уточнила на брифинге министр сельского хозяйства и продовольствия Ольга Абрамова, в соответствии с ранее принятой дорожной картой в регионе планируется создание сети приютов по кустовому принципу - в пос. Смирново Ижевска, Сарапуле и Глазове. Приюты рассчитаны примерно на одномоментное содержание 450 отловленных с улиц собак и кошек, включая выгульную площадку для знакомства с животными посетителей, желающих завести питомца. Отдельные помещения будут отведены для кормления и приготовления еды, и 150 мест для постоянного содержания для тех животных, которые имеют противопоказания для возврата в прежнюю среду обитания.

Из бюджета Удмуртии ежегодно выделялось 5-10 млн рублей на мероприятия, направленные на снижения количества безнадзорных животных на улицах. В республике насчитывается около 7 тыс. таких животных. В 2020 году Главным управлением ветеринарии УР впервые была внедрена в практику льготная стерилизация домашних животных, также было отловлено около 1 тыс. бездомных собак и кошек.