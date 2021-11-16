Уличное освещение восстановили в отдаленном селе КБР

НАЛЬЧИК, 16 ноября. /ТАСС/. Около 100 современных светильников установили на нескольких улицах селения Пролетарское Прохладненского района Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального Минсельхоза во вторник.

Общая протяженность реконструированной системы уличного освещения - 2,2 км, на ремонтные работы направлено свыше 5 млн руб. бюджетных средств.

"В Кабардино-Балкарии в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в сельском поселении Пролетарское Прохладненского района завершена реконструкция уличного освещения. На пяти улицах - Садовая, Брянцева, Восканова, Вольная, Портянко - установлено около 100 современных энергосберегающих светильников, благодаря чему улица в темное время суток стала светлой и безопасной", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что несколько лет назад в селении было уличное освещение, но затем оно пришло в негодность.

Это уже второй объект в Пролетарском, который введен в эксплуатацию в 2021 году за счет программы комплексного развития. "В сентябре текущего года свои двери после капитального ремонта распахнула средняя школа, где обучаются более 200 учащихся. На капремонт школы было направлено свыше 22,2 млн руб. бюджетных средств. В настоящее время в с.п. Пролетарское близится к завершению строительство еще одного объекта в рамках указанной программы - водозаборной скважины, объект будет сдан в эксплуатацию до конца текущего года", - уточнили в пресс-службе.

Комментируя ход выполнения мероприятий госпрограммы, министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Хасан Сижажев отметил, что развитие сельских территорий - один из главных приоритетов социально-экономического развития республики. "Об этом сказано в послании главы Кабардино-Балкарии Кокова К. В. парламенту КБР. Программа дает большие возможности для развития сельских территорий, и мы должны их максимально использовать, чтобы повысить качество жизни на селе", - отметил Сижажев. На финансирование проектов программы в КБР в 2021 году предусмотрено 183,5 млн рублей, из них средства федерального бюджета составляют 181,7 млн руб., республиканского - 1,8 млн руб.