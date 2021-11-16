Воронежская область получила "Спутник Лайт"

ВОРОНЕЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Поставка однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в размере 45,5 тыс. доз в Воронежскую область возобновилась. В регионе ее не было с конца октября, сообщает во вторник пресс-служба департамента здравоохранения региона.

"Регион получил очередную партию вакцин против новой коронавирусной инфекции: "Спутник Лайт" в количестве 45 600 доз и "Эпиваккорона" в количестве 10 350 доз. Сейчас происходит выдача препарата со склада в медицинские организации города и области", - говорится в сообщении.

"Спутник Лайт" закончился в регионе в конце октября, при этом другие вакцины были в наличии.

Всего в Воронежскую область с начала прививочной кампании поставлено 1 218 275 доз вакцины против коронавируса. В настоящий момент первым компонентом привиты 1 051 226 человек, завершили вакцинацию 916 688 человек, ревакцинацию прошли 112 442 человека.