Нарушения антиковидных мер выявили в большинстве проверенных объектов Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Административные дела возбуждены на 252 из 483 проверенных в ноябре объектов в Тюменской области, где были выявлены нарушения ковидных правил. Об этом во вторник журналистам сообщили в региональном оперативном штабе.

"483 объекта в Тюменской области проверены специалистами регионального управления Роспотребнадзора с начала ноября на предмет соблюдения правил санитарно-эпидемиологической безопасности для предупреждения распространения COVID-19. <...> Нарушения выявлены в 252 объектах. По всем фактам возбуждены административные дела, составлены протоколы", - говорится в сообщении.

Ранее в оперштабе сообщили, что темпы роста заболеваемости коронавирусом снизились в Тюменской области в четыре раза, на 37% снизилась заболеваемость ковидом среди детей благодаря продлению школьных каникул и введению удаленки.

За минувшие сутки зарегистрировано 344 случая заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 76 307 случаев, выздоровели 60 125 человек, полный курс вакцинации прошли 688 297. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 56,1%.