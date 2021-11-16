ГП с начала года выявила более 17 тыс. нарушений закона об охране атмосферного воздуха

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Генпрокуратура с начала года выявила в России более 17 тыс. нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха. Об этом во вторник сообщил генпрокурор Игорь Краснов.

"Только в этом году органами прокуратуры в ходе проверок выявлено более 17 тыс. нарушений в сфере соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха. Установлены факты невыполнения предприятиями комплексных планов по снижению выбросов в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, также не доведение необходимых бюджетных денежных средств", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в рамках правительственного часа в Госдуме.

Кроме того, по словам Краснова, органы прокуратуры выявили нарушения в ходе проверок у более чем 4,5 тыс. предприятий, которые сверхнормативно осуществляли выброс в атмосферный воздух. "После прокурорского вмешательства было построено 74 новых очистных сооружения, возведение еще 32 еще продолжается", - добавил он.

Краснов также добавил, что в связи с выявлением ненадлежащего состояния наблюдательной сети Росгидромета, Генпрокуратурой были внесены акты реагирования, был проинформирован председатель правительства.

"По итогам принятых мер началось расширение наблюдательной сети Росгидромета, ее модернизация в 26 городах, где ранее они не присутствовали. Также включены заявки на увеличение финансирование Росгидромета на 2022-2024 годы", - подчеркнул генпрокурор.

Во исполнение поручений президента прокуратура на системной основе продолжает проведение проверок по исполнению законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха.