В Нальчике приступили к строительству крупнейшей в Кабардино-Балкарии поликлиники

НАЛЬЧИК, 16 ноября. /ТАСС/. Строительство современной поликлиники площадью более 8 тыс. кв. метров на 500 посещений в смену началось в Нальчике. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы и правительстве региона.

"В Кабардино-Балкарии началась подготовка к строительству новой поликлиники на 500 посещений в смену, анонсированное главой КБР Казбеком Коковым в июне этого года. Данный вопрос был проработан на федеральном уровне", - говорится в сообщении.

Проект будет реализован за счет средств, выделенных из федерального бюджета. На строительство поликлиники, которая станет самой крупной в регионе, планируется направить cвыше 700 млн рублей. В настоящее время идет демонтаж ветхих больничных зданий, на месте которых на территории Городской клинической больницы №1 развернут стройплощадку.

Как отмечается, учреждение было создано в 1961 году и размещено в приспособленном здании, которое сегодня уже не вмещает увеличившийся за годы поток пациентов. В структуру нового здания войдут регистратура с картохранилищем, терапевтическое отделение, служба неотложной помощи, кабинеты узких медицинских специалистов, отделения медицинской профилактики, учебные классы и аудитории для студентов-медиков. Кроме того, здесь разместятся процедурные и прививочные кабинеты, смотровые, дневной стационар, административно-хозяйственные подразделения. Поликлиника также будет располагать мощной лабораторно-диагностической базой, современными отделениями эндоскопии и медицинской реабилитации.