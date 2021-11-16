Курорты Ставрополья проверят на доступность для маломобильных граждан

СТАВРОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Курорты Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье присоединятся к проекту "Карта недоступности" по выявлению проблемных для маломобильных граждан объектов. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора края по итогам встречи главы региона Владимира Владимирова с представителями ставропольского отделения партии "Новые люди".

"Представители партии представили губернатору проект "Карта недоступности", который направлен на формирование безбарьерной среды для маломобильных граждан, а для также для родителей с колясками или тех, кто передвигается на велосипедах и самокатах. <…> Владимир Владимиров поддержал эту инициативу. Будут проработаны возможности для расширения территории действия проекта. Предполагается, что скоро к нему смогут подключиться города Кавказских Минеральных Вод", - говорится в сообщении.

"Карта недоступности" была запущена на Ставрополье в 2020 году. В мобильном приложении участники отмечают барьеры, которые сложно преодолеть людям на инвалидных колясках, мамам с маленькими детьми, велосипедистам. По информации краевого правительства, эта работа уже помогла устранить проблемы с доступностью в 36 точках края.

Представители партии "Новые люди" также предложили поддержать развитие систем полива для личных подсобных хозяйств в крае, внедрить электронные проездные билеты в общественном транспорте для студентов и пенсионеров и выступили за продление курортного сбора в регионе.

Ранее во время прямой линии с жителями региона Владимиров сообщил, что власти Ставрополья намерены выполнить пожелания жителей края, которые они озвучивали кандидатам во время избирательной кампании 2021 года. Часть инициатив найдут отражение в бюджете региона на предстоящий год.