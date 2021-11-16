Свердловские муниципалитеты смогут сами утилизировать бесхозные отходы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти муниципалитетов Свердловской области смогут сами организовывать утилизацию биологических отходов для предотвращения экологического ущерба. Соответствующее решение во вторник приняли депутаты заксобрания региона, передает корреспондент ТАСС.

На данный момент в регионе обострилась ситуация с заболеваемостью африканской чумой свиней. Режим ЧС установлен в 12 муниципалитетах округа.

"Закон принят", - сказала председатель областного парламента Людмила Бабушкина.

Директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин отметил, что ежегодно в области обнаруживается в среднем 69 тонн биологических отходов, владелец которых не установлен, в том числе трупов диких животных. Процесс утилизации отходов ранее не был отрегулирован, что не позволяло оперативно решать проблему. В пояснительной записке к законопроекту указано, что из-за этого отходы могли просачиваться в почву и в воду и провоцировать вспышки заболеваний. Планируется, что власти выделят в 2022 году на эти цели 9,4 млн рублей.