В селении Северной Осетии из-за коронавируса запретили праздновать свадьбы

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 ноября. /ТАСС/. В селении Ставд-Дурт Северной Осетии запретили массово праздновать свадьбы и торжественные мероприятия из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальной странице села в Instagram .

"Глава администрации села Ставд-Дурт Казбек Ваниев провел собрание старейшин и актива села по итогу которого было решено: отменить все развлекательные мероприятия (свадьбы, кувды и т. д.), исключить во время траурных мероприятий установку палаток, обеспечить присутствующих средствами индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию. Указанные ограничения носят временный характер", - говорится в сообщении.

Всего в ковид-стационарах Северной Осетии находятся 987 человек. В республике развернуто 1 228 коек, из которых свободны - 162. Доля вакцинированных от численности взрослого населения составляет 32%, из них лиц старше 60 лет - 19%.

В республике введен режим самоизоляции для людей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19. На удаленный формат работы переведены сотрудники в возрасте старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, на четыре недели для прохождения вакцинации. Также на территории Северной Осетии в заведениях общественного питания, театрах, кинотеатрах, в торговых центрах действует система QR-кодов.