Возможность распечатать QR-коды в МФЦ появилась во всех регионах УрФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Возможность распечатать QR-коды для посещения общественных мест появилась в многофункциональных центрах во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО). Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник аппаратом полномочного представителя президента в округе.

"На сегодня возможность распечатать QR-код на бумаге есть в МФЦ во всех субъектах УрФО. Кроме того, в Тюменской и Курганской областях, а также Югре ведется подготовка к печати документов на бумажном носителе в учреждениях здравоохранения. А Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская, Свердловская и Челябинская области также подключают к распечатке QR-кодов социальные службы", - говорится в сообщении.

Полпред Владимир Якушев отметил, что такая возможность будет востребована у пожилых людей и у тех, кто не зарегистрирован на портале госуслуг.

"В МФЦ выдают бумажные сертификаты по новой форме, утвержденной Минздравом России. В обновленных документах указаны QR-коды, персональные данные и информация о прививке (перенесенной болезни или противопоказаниях)", - отмечается в тексте.