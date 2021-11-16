Более 10% жителей Приамурья приняли участие в переписи населения через госуслуги

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Более 10% жителей Амурской области, принявших участие во Всероссийской переписи населения, сделали это через портал "Госуслуги", сообщила во вторник пресс-служба правительства Амурской области.

"При помощи портала "Госуслуги", по предварительным данным, переписалось 90 тыс. жителей Амурской области - это чуть больше 10%. Их данные будут учтены в переписи", - говорится в сообщении.

По данным Амурстата, в регионе после завершения полевого этапа начался основной - сбор планшетов у переписчиков, выгрузка и обработка данных.

"Планшеты зарекомендовали себя очень хорошо в полевых условиях. Всего у нас было чуть больше 2 тыс. планшетов, и они все были задействованы. После снятия информации с планшетов, они будут отформатированы и переданы в министерства образования, здравоохранения и другие. Часть планшетов останется у нас для проведения статистических наблюдений", - цитирует пресс-служба слова руководителя Амурстата Галины Давыдовой.

В Амурстате отмечают, что жители региона, которые по каким-то причинам не успели или не смогли переписаться, могут это сделать, пока идет обработка данных, - до 26 ноября. Для этого необходимо связаться с переписным участком или отделом статистики в муниципалитете, или позвонить в Амурстат.

Всероссийская перепись населения проводилась с 15 октября по 14 ноября. Первые оперативные данные будут подведены в начале 2022 года, а официальные итоги к концу 2022 года.