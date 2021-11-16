Памятник Михаилу Ломоносову открыли в Холмогорах Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 16 ноября. /ТАСС/. Памятник известному ученому Михаилу Ломоносову открыли во вторник в селе Холмогоры Архангельской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"В селе Холмогоры состоялось торжественное открытие памятника Михаилу Васильевичу Ломоносову. Село, где родился и вырос Михаил Ломоносов, находится на острове, за рекой. Там в свое время также был установлен памятник ученому. Однако в значимые даты, в том числе в день рождения Ломоносова, когда в честь первого русского академика организуются различные торжества, переправа в село невозможна. Это еще одна причина того, что второй монумент установлен в районном центре - селе Холмогоры", - указано в сообщении.

В мероприятии принял участие губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Он отметил на открытии, что феномен Ломоносова появился во многом благодаря тем людям, которые его окружали, прекрасной природе северного края. "Это заложило основу, которую мы увидели в его великих открытиях, сделанных в дальнейшем. Ломоносов состоялся и многого добился в стольких диаметрально разных направлениях науки, что даже сегодня это сложно осознать. В одном человеке воплотился и великий физик, химик, историк, географ, литературовед, и это перечисление можно еще долго продолжать", - приводит пресс-служба слова Цыбульского.

С инициативой установить памятник к 310-летию со дня рождения ученого, которое отмечается в этом году, выступила Галина Добрунова, в то время директор Ломоносовского фонда. На обратной стороне постамента размещена цитата из "Героической поэмы" Ломоносова: "Дерзайте Отчизну мужеством прославить! ". Автор памятника - заслуженный художник России Сергей Сюхин.

Рядом с памятником Ломоносову установлено освещение, положена тротуарная плитка, установлены скамейки.