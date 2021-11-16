Мишустин обратил внимание на важность организации бесшовного взаимодействия ведомств

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на важность организации безбарьерного взаимодействия федеральных органов власти при оказании госуслуг. Такую позицию он обозначил на встрече с главой "Ростелекома" Михаилом Осеевским во вторник.

"Вы сейчас сказали о сложной комплексной работе, когда вы, оказывая услуги, становитесь практически системным интегратором для других ведомств. Бесшовное взаимодействие с другими ведомствами очень важно, потому что мало принять заявку и ее даже обработать, даже сделать простой интерфейс", - заметил глава правительства. По его словам, дальше встает вопрос организации процессов "через SNAP, через технологические программы взаимодействия с другими федеральными органами исполнительной власти, с Пенсионным фондом, Фондом обязательного медицинского страхования, Фондом социального страхования".

"Это очень важный элемент, когда это взаимодействие будет налажено. Здесь правительство будет оказывать всяческое содействие. Я знаю, что активно и министр [цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут] Шадаев занимается этими вопросами", - заверил премьер.