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Главные профессии Большой норильской экспедиции
Главные профессии Большой норильской экспедиции
Главные профессии Большой норильской экспедиции
Главные профессии Большой норильской экспедиции
Главные профессии Большой норильской экспедиции
5 карточек

Главные профессии Большой норильской экспедиции

© Пресс-центр Большой норильской экспедиции

Прошедший полевой научный сезон на Таймыре был коротким, но насыщенным. Десятки ученых Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) второй год изучают окрестности Норильска, чтобы понять, справилась ли природа с разливом топлива на ТЭЦ-3. Рассказываем, чья работа ляжет в основу научного отчета БНЭ, какие специальности являются ключевыми в экспедиции. В начале списка расположены широко распространенные профессии, внизу - более узкие специализации.

Гидрохимик

1

Именно на специалистов по химии воды легла задача быстрого определения уровня загрязнения ручьев и рек. По пояс в воде им приходилось определять содержание некоторых тяжелых металлов, мутность, количество взвеси и кислорода. Гидрохимиков как никого волнует способность рек к самоочищению. На ручьях и реках ученые ставили створы, замеряли силу водотока, процент растворенного кислорода и водорода, температуру. Сведение воедино в лабораториях данных тысяч проб покажет, как очистилась за год Норило-Пясинская водная система.

Гидробиолог

2

Гидробиолог изучает, насколько вода живая, сколько животных обитает в каждом ее литре, условия их жизни. Такие ученые ловят зоопланктон и зообентос (это обитатели не только воды, но и речного грунта, а также донных отложений). К ним относятся разные виды червей, моллюсков, личинки комаров, ракообразные и ручейники. Их число в водных средах показывает, насколько сильно подверглась вода загрязнению. Также это кормовая база рыб: если в порядке основа пищевых цепей, то нет угрозы рыбным запасам.

Почвовед

3

Почва первой приняла потоки топлива и местами превратилась во впитывающую губку, а местами в неприступную для жидкости корку. Задача почвоведов заключалась в определении способных к самоочищению почв, разделении многолетних накопленных и последних залповых загрязнений. Заборы проб грунта требуют особой аккуратности. Чтобы дальнейшие исследования были максимально точными, в образцы не должны попасть примеси. Например, металл. Поэтому ученые работают деревянными или пластиковыми лопатками.

Мерзлотовед

4

Мерзлота в последние годы стремительно подтаивает, что делает профессию крайне востребованной. Норильский промышленный район, как и многие другие северные города, построен на сваях, вбитых в землю и залитых водой, которая на морозе схватывает фундамент крепче цемента. Где-то такие постройки могут простоять еще десятилетия, а где-то их пора менять. Работа мерзлотоведа сегодня - это и расшифровка космических снимков, где видно таяние породы, и работа с датчиками, которые с разных глубин шлют температурные сигналы.

Ихтиолог

5

Тот, кто знает все о рыбах, их строении, обитании и размножении. Для скудной и суровой природы Таймыра рыба зачастую является основой жизни, выживания коренных малочисленных народов Севера. Именно их представители имеют права на вылов рыбы, которыми делятся с ихтиологами. Работа ихтиолога была особенно востребованной прошедшим летом, когда можно было с точностью оценить прямой и отложенный ущерб рыбному хозяйству. В общей сложности ихтиологи выловили около 50 кг рыбы разных видов в 4-5 точках отлова.

 

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Большая Норильская экспедиция
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