Главные профессии Большой норильской экспедиции

Мерзлота в последние годы стремительно подтаивает, что делает профессию крайне востребованной. Норильский промышленный район, как и многие другие северные города, построен на сваях, вбитых в землю и залитых водой, которая на морозе схватывает фундамент крепче цемента. Где-то такие постройки могут простоять еще десятилетия, а где-то их пора менять. Работа мерзлотоведа сегодня - это и расшифровка космических снимков, где видно таяние породы, и работа с датчиками, которые с разных глубин шлют температурные сигналы.