Парк маршрутных автобусов Нальчика полностью обновят

НАЛЬЧИК, 16 ноября. /ТАСС/. Парк пассажирского транспорта Нальчика планируется полностью обновить и перейти на автобусы большой вместимости. Об этом сообщил во вторник мэр города Таймураз Ахохов.

"Сообщаю, что кроме полученных ранее от правительства Москвы 15 автобусов, мы получили еще 20 полноразмерных автобусов на прошлой неделе. На данном этапе идет оформление документов и в ближайшее время они выйдут на городские маршруты. Мы продолжаем реализацию реформы транспортной инфраструктуры по установленному графику, планируем полностью обновить всю общественную транспортную сеть и перейти на полноразмерные автобусы большой вместимости", - написал Ахохов в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, весь муниципальный транспорт будет оснащен терминалами безналичной оплаты, и в ближайшее время будет внедрена карта "Тройка", что снизит стоимость проезда для отдельных категорий пассажиров.

Мэр напомнил, что в ночь на понедельник в МУП "Нальчикский транспорт" сгорели семь городских автобусов ПАЗ, обслуживающих один из самых востребованных маршрутов - №14. "Данным происшествием занимаются правоохранительные органы и я надеюсь, что в самое ближайшее время станут известны причины произошедшего. Нами были незамедлительно приняты меры для того, чтобы пассажиры, использующие маршрут №14, не испытывая сложностей и дискомфорта, смогли проследовать по привычному маршруту. А уже с сегодняшнего утра, за счет резерва автобусов МУП "Нальчикский транспорт", работа маршрута полностью восстановлена, <его> как и ранее, обслуживает 11 единиц автобусов ПАЗ", - уточнил глава города.