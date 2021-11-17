Шумные соседи, конфликты, незаконная торговля. Чем может помочь участковый?

Когда в России появились участковые?
В 1802 году, когда в России появилось Министерство внутренних дел, функции участковых выполняли квартальный надзиратель, околоточный надзиратель, урядник, старший полицейский, участковый надзиратель, участковый инспектор.
25 декабря 1862 года были приняты "Временные правила об устройстве полиции в городах и уездах губернии". Для охраны порядка открывались полицейские органы и учреждались новые должности.
Города разделились на участки, их вверили приставам. Участки тоже делились на два-три околотка, в каждом из них служили два надзирателя.
Околоточным надзирателем назначали должностное лицо старше 25 лет с крепким телосложением, образованием и льготами.
17 ноября 1923 года Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил "Инструкцию участковому надзирателю". Этот документ стал основанием для формирования института участковых.
Кто такой участковый?
Участковый уполномоченный полиции — сотрудник правоохранительных органов, отвечающий за безопасность граждан и соблюдающий их права на определенной территории.
Его основная задача — улаживать конфликты, предотвращать преступления по подведомственным участковому адресам.
Участковый должен отреагировать на вызов, выявить правонарушение, провести беседу и установить факт преступления.
Как узнать, кто на моем участке?
На одного участкового приходится несколько тысяч человек. Они не всегда могут знакомиться лично, осуществляя обход квартир жителей. Нужно знать график и порядок приема заявлений.
Есть три способа узнать, кто обслуживает ваш участок:
- позвонить по телефонам 120 и 020;
- позвонить в дежурную часть районного отдела внутренних дел;
- отправить обращение по форме на официальном сайте ГУ МВД России.
Когда к нему можно обратиться?
Основные причины обращения к участковому:
- нарушение порядка в подъезде или во дворе дома, а также нарушение закона о тишине;
- конфликты с соседями, особенно если есть реальные угрозы и попытки причинения телесных повреждений;
- если родитель не исполняет свои обязанности, жестоко обращается с детьми;
- если в подъезде или возле него распивают алкоголь;
- если пожилые соседи долго отсутствуют или из квартир исходят странные запахи, в квартиры приходят подозрительные лица;
- если квартира сдается нелегально, в доме живут незарегистрированные лица, в том числе мигранты;
- автотранспорт стоит долго, а хозяин не объявляется;
- незаконная торговля.
Какие полномочия есть у участкового?
Участковый может выписать штраф, доставить жителя в состоянии алкогольного опьянения в спецучреждение, попросить показать документы, изъять запрещенные вещи, потребовать чужой телефон и транспорт для исполнения своих обязанностей, отстранить от вождения человека в состоянии опьянения.
Прийти в квартиру можно только при составлении рапорта с обоснованием, однако есть исключения. Если в квартире готовится или совершено преступление, а также если есть люди, которые нуждаются в неотложной помощи, попасть в жилое помещение можно без документа. Но у участкового всегда должно быть с собой удостоверение.