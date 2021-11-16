МИД России представил выставку о жизни советского и российского дипломата Михаила Капицы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Вечер памяти и выставка архивных материалов, посвященные 100-летию со дня рождения советского и российского дипломата, ученого-китаиста Михаила Капицы, прошли во вторник в Доме приемов МИД России.
Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, который курирует вопросы отношений с государствами Восточной и Южной Азии, в обращении к участникам памятного вечера подчеркнул, что Капица внес серьезный вклад в развитие отношений СССР с Китаем. "И не только с Китаем, Михаил Степанович, как известно, оставил очень яркий след и на других направлениях нашей внешней политики - индийском, пакистанском, Юго-Восточная Азия, - отметил замминистра. - Он всегда был ярким, креативным представителем советской дипломатической школы, патриотом и был предан тому делу, которому служил. Он стоял у истоков современной российской дипломатической школы на азиатском направлении".
В экспозиции выставки были представлены фотографии и архивные документы времен дипломатической карьеры Капицы.
В мероприятии приняли участие сотрудники министерства, представители Совета ветеранов МИД России, Института Востоковедения РАН, а также родственники дипломата.
Михаил Капица (1921-1995) - советский и российский дипломат, ученый-китаист. Чрезвычайный и полномочный посол. В 1940-е годы работал в посольстве СССР в Китае, был послом в Пакистане (1960-1961 годы). В 1982-1987 годах занимал пост заместителя министра иностранных дел СССР, в 1987-1994 годах - директора Института Востоковедения Академии наук СССР (с 1991 года - Российской академии наук). Доктор исторических наук, автор 10 монографий и более 100 научных публикаций.