МИД России представил выставку о жизни советского и российского дипломата Михаила Капицы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Вечер памяти и выставка архивных материалов, посвященные 100-летию со дня рождения советского и российского дипломата, ученого-китаиста Михаила Капицы, прошли во вторник в Доме приемов МИД России.

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, который курирует вопросы отношений с государствами Восточной и Южной Азии, в обращении к участникам памятного вечера подчеркнул, что Капица внес серьезный вклад в развитие отношений СССР с Китаем. "И не только с Китаем, Михаил Степанович, как известно, оставил очень яркий след и на других направлениях нашей внешней политики - индийском, пакистанском, Юго-Восточная Азия, - отметил замминистра. - Он всегда был ярким, креативным представителем советской дипломатической школы, патриотом и был предан тому делу, которому служил. Он стоял у истоков современной российской дипломатической школы на азиатском направлении".

В экспозиции выставки были представлены фотографии и архивные документы времен дипломатической карьеры Капицы.