Студенты из Москвы и Петербурга подали больше всего заявок на олимпиаду "Я - профессионал"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Студенты из Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области прислали больше всего заявок для участия в олимпиаде "Я - профессионал", одном из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей".

"К 16 ноября - середине регистрационного периода - учащиеся российских вузов подали более 200 тыс. заявок на участие в пятом сезоне Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал". Лидерами по количеству заявок стали пять регионов: Москва (66 786 заявок), Санкт-Петербург (19 542), Свердловская область (7 016), Московская область (6 532) и Республика Башкортостан (6 163)", - отметили в пресс-службе.

Как указала руководитель олимпиады Валерия Касамара, которую цитирует пресс-служба, самыми популярными направлениями среди студентов пока стали "Лечебное дело и педиатрия" (9 786 регистраций), "Психология" (7 749), "Математика" (6 594), "Педагогическое образование (основное)" (6 529) и "Экономика" (6 489).

Регистрация на олимпиаду стартовала 27 октября и продлится до 7 декабря. Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров призвал студентов не медлить с регистрацией. "На данный момент активнее всего заявки на олимпиаду подают студенты пяти вузов: Сеченовского университета (14 270 заявок), Высшей школы экономики (6 989), МГУ (5 204), РАНХиГС (4 171) и Московского городского педагогического университета (3 546). Мы уже преодолели экватор регистраций, эти три недели пролетели незаметно, впереди осталось столько же. Этот этап завершится быстро - уже 7 декабря. Зачастую некоторые студенты, к сожалению, откладывают регистрацию на последний момент, и мы знаем истории ребят, которые не успели вовремя подать заявку и смогли принять участие уже только в следующем году. Чтобы не упускать возможности, мы советуем не медлить с регистрацией, к тому же это занимает всего несколько минут", - подчеркнул Комиссаров.

Первая олимпиада "Я - профессионал" прошла в 2017 году, на нее поступило 295 тыс. заявок по 27 направлениям. Дипломантами первой олимпиады стали 2 030 человек, они получили денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны, а также возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях РФ. Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.