СК Белоруссии проводит проверку на польской границе, где были применены спецсредства

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета Белоруссии проводят проверку на границе с Польшей, где во вторник польской стороной были применены спецсредства в отношении мигрантов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

"Следственный комитет проводит проверку по факту применения специальных средств и боеприпасов в отношении безоружных граждан и причинения им телесных повреждений на территории белорусско-польской границы в пункте пропуска "Брузги". Среди пострадавших есть женщины и дети", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, "в момент применения светошумовых гранат и водометов сопредельным государством пострадавшие находились в том числе на территории Республики Беларусь". На месте работает следственно-оперативная группа, задействована передвижная криминалистическая лаборатория ведомства.

"Работа продолжится и в ночные часы с использованием осветительного оборудования. Начат осмотр места происшествия на территории Республики Беларусь, проводится работа с пострадавшими. Фиксируется обстановка на месте происшествия, изымаются следы и объекты, по которым планируется назначение экспертиз", - сообщили в следственном комитете.

Ранее во вторник мигранты, требующие открыть им проход для дальнейшего движения в Германию, начали забрасывать польских силовиков камнями и палками. В ответ на это те применили слезоточивый газ, звучали выстрелы, взорвалось несколько светошумовых гранат. С помощью водомета мигрантов оттеснили от ограждения, которым перекрыта дорога через погранпереход.

Уже девять дней на линии белорусско-польской границы находятся более 2 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Они стремятся пройти через Польшу в Германию. В понедельник беженцы покинули стихийный лагерь недалеко от белорусского погранперехода "Брузги".