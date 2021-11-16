Дом культуры на 300 мест построят в отдаленном селении Залукодес в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 16 ноября. /ТАСС/. Первый Дом культуры в селении Залукодес Зольского района Кабардино-Балкарии (КБР) построят к концу года в рамках нацпроекта "Культура". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"В селении Залукодес Зольского муниципального района идет строительство дома культуры со зрительным залом на 300 посадочных мест. Строительство ведется в рамках реализации национального проекта "Культура" региональной программы "Культурная среда". Дом культуры в селении Залукодес строят впервые, сейчас культурно-досуговые мероприятия проводятся в приспособленных помещениях", - говорится в сообщении.

По типовому проекту в новом здании помимо актового зала будут расположены костюмерная, административный кабинет и сельская библиотека. Также здесь будут организованы кружки хорового пения, театральный, национальных и современных танцев, ИЗО, рукоделия. "Основные строительно-монтажные работы завершены, подключены инженерные коммуникации, ведутся отделочные работы и благоустройство территории. Сдача в эксплуатацию нового дома культуры планируется в конце года", - отмечено в сообщении.

Селение Залукодес основано в 1925 году, в нем проживает более 1,6 тыс. человек.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.