У Центра им. Гамалеи есть почти все образцы коронавируса, вызывающие опасения

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Центр им. Гамалеи располагает практически всеми вызывающими опасения образцами штаммов нового коронавируса, появляющимися в России. Об этом во вторник сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

"Благодаря нашим усилиям мы вовремя, во-первых, не только отслеживаем как меняется генетика вируса, но и вовремя пополняем свою коллекцию. На базе Центра им. Гамалеи функционирует государственная коллекция вирусов, которая пополняется непосредственно новыми вариантами вирусов благодаря тому, что мы можем работать с коронавирусом и, в том числе, можем пополнять свою коллекцию за счет коллекционных штаммов, привозимых из других стран. И мы этим, собственно, занимаемся. Сейчас у нас есть фактически полная коллекция всех вариантов, вызывающих опасения, и появляющиеся новые варианты в России, которые вызывают опасения", - сказал он на Всероссийском форуме с международным участием "Обращение медицинских изделий".

При этом Гущин добавил, что сейчас основным циркулирующим видом является вариант "Дельта", а также его подвиды.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 145 912 случая заражения, выздоровели 7 846 448 человек, умерли 257 837. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.