Российские адвокаты 17 и 19 ноября бесплатно окажут юрпомощь по вопросам прав детей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российские адвокаты 17 и 19 ноября проведут дни бесплатной юридической помощи детям и их представителям. Об этом сообщается на сайте Федеральной палаты адвокатов РФ.

"В 2021 году Всероссийский день бесплатной юридической помощи "Адвокаты - гражданам" приурочен ко Дню правовой помощи детям и пройдет 19 ноября, а в отдельных регионах - 17 ноября. В эти дни квалифицированную юридическую помощь смогут получить все обратившиеся к адвокатам дети, а также граждане по всем без исключения вопросам, относящимся к защите прав и законных интересов детей", - говорится в сообщении палаты.

В ФПА отметили, что бесплатную юридическую помощь, как правило, получают дети-сироты, дети-инвалиды и их родители или опекуны, дети, оставшиеся без попечения родителей, усыновители.

Дни бесплатной юридической помощи, организуемые ФПА, проводятся дважды в год.