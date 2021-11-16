Томская область в ноябре выкупит землю под строительство кампуса для вузов на 10 тыс. мест

ТАСС, 16 ноября. Администрация Томской области до конца ноября приобретет участок земли под строительство кампуса на 10 тыс. мест на левом берегу реки Томь. Стоимость земли оценивается в 117 млн рублей, сообщил ТАСС вице-губернатор Андрей Антонов.

Томск располагается на правом берегу реки Томь, там же университетские корпуса. На левом берегу в пригороде находятся несколько деревень и сел, а также микрорайон Северный парк. В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о строительстве к концу 2024 года кампуса на левобережье на 10 тыс. мест для всех шести вузов Томска, в котором будут инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фудкорты. На покупку земли под кампус в бюджете региона были заложены 600 млн рублей.

"До конца ноября вопрос с землей будет решен. Максимальная цена будет 117 млн рублей (на торгах), конкурс пройдет до 23 ноября", - сказал Антонов.

Как уточнил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС губернатор Томской области Сергей Жвачкин, запланированные регионом средства на 2021 год - 600 млн рублей - были нужны в целом на проект кампуса, а не только на землю, например, на подготовку всей необходимой документации, разработку всех планов и проектов, необходимые торги, в том числе, по участку. Как следует из данных на сайте госзакупок, участок земли должен достигать до 52,5 га и быть в 40-минутной доступности от университетских корпусов.

На первую очередь кампуса 18 млрд рублей выделит правительство РФ по поручению председателя Михаила Мишустина, остальные средства - частные инвестиции от банков и инвесторов.

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых городов-университетов, центра экспорта образования и технологий. Для достижения этой цели все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый "большой университет". По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, в "большом университете" к 2030 году будут учиться 100 тыс. студентов, а совокупный бюджет всех вузов достигнет $1,5-2 млрд - больше, чем у МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.