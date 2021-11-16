На Филиппинах выявили минимальное с 2020 года суточное число заболевших ковидом

БАНГКОК, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Филиппин подтвердили 849 новых случаев заражения коронавирусом в стране. Это самый низкий суточный показатель с 28 декабря 2020 года, когда в республике было выявлено 764 инфицированных. Как сообщило во вторник министерство здравоохранения, общее число заразившихся возросло до 2,81 млн.

Сокращение обусловлено не только отсутствием данных из шести лабораторий, которые не успели загрузить полученную информацию в систему, но и наметившейся по всей стране тенденцией к снижению числа выявляемых новых инфицированных. "Основываясь на данных за последние 14 дней, на эти шесть лабораторий приходилось в среднем 0,8% всех протестированных образцов и 0,7% положительных случаев", - уточнили в министерстве.