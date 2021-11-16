В Марий Эл запустили чат-боты для сообщений о нарушении коронавирусных ограничений

ТАСС, 16 ноября. Чат-боты во "ВКонтакте" и мессенджере Telegram, позволяющие сообщить о нарушениях ограничительных мер, начали работать в Марий Эл. Об этом сообщается на официальном портале города Йошкар-Олы во вторник.

"В Республике Марий Эл разработан автоматизированный комплекс "АнтиCOVID-19", который в автоматическом режиме 24/7 будет собирать и анализировать сообщения от жителей республики о фактах нарушения ограничительных мер, направленных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Жители могут отправить сообщения о нарушении ограничительных мер в чат-боты в Telegram или "ВКонтакте". Система автоматически обработает запрос и направит его в районные и городские органы, которые осуществляют контроль за соблюдением ограничительных мер. Также через чат-боты можно сообщить о фактах продажи поддельных сертификатов о вакцинации и получить информацию о существующих ограничениях.

Как пояснил ТАСС IT-разработчик Сергей Якунин, к чат-ботам подключены все 17 муниципалитетов, а также сотрудники регионального Росздравнадзора по вопросу поддельных сертификатов.

О ситуации в регионе

В Марий Эл введен режим обязательной самоизоляции для неработающих граждан старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса и имеющих хронические заболевания.

В регионе остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан. Система QR-кодов для посещения всех общественных мест действует в республике с 22 октября.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлены 24 546 случаев заражения коронавирусом, из них 126 - за последние сутки. 20 551 пациент выздоровели, 722 умерли.