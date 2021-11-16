Две волонтерские программы планируют запустить в Петербурге к ЧМ по волейболу 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Запуск двух волонтерских программ планируется провести в Санкт-Петербурге к Чемпионату мира по волейболу 2022 года. Об этом сообщил во вторник вице-губернатор города Борис Пиотровский по итогам заседания оргкомитета по подготовке и проведению соревнований.

"На совещании утвердили транспортный план и тематическую навигацию, а также две волонтерские программы - Волонтеры оргкомитета и Городские волонтеры", - написал Пиотровский в своем Telegram-канале.

Вице-губернатор напомнил, что турнир пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, и именно в петербургском Ледовом дворце состоится матч-открытие чемпионата между Россией и Тунисом. Также часть матчей группового этапа пройдет на "Сибур Арене". "Чтобы протестировать готовность объектов, мы планируем провести в Ледовом дворце 25-26 декабря один из матчей финального этапа Открытого Кубка России по волейболу", - отметил он.

Чемпионат мира по волейболу с участием 24 мужских сборных команд примут десять городов России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Красноярск.