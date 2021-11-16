Власти Кубани сообщили об отсутствии проблем с поставками кислорода в регионе

КРАСНОДАР, 16 ноября. /ТАСС/. Проблем с поставками кислорода в больницы Краснодарского края в связи с ростом числа ежесуточно заражающихся коронавирусом нет, сообщили в оперативном штабе региона журналистам во вторник.

В местных сообществах в социальных сетях во вторник начали распространять информацию, что связи с ростом заболеваемости в регионе якобы медучреждениям отгружен весь объем производимого кислорода и его реализация приостановлена.

"По поставкам кислорода в больницы Краснодарского края: проблем с поставками не было, нет их и в данный момент", - говорится в сообщении оперштаба.

В ноябре в Краснодарском крае ежедневно фиксируют рост числа заразившихся в сутки. В первых числах ноября ежедневно выявляли примерно по 300 случаев заражения ковидом. По состоянию на вторник за сутки коронавирус подтвердился у 636 пациентов, за весь период пандемии коронавирус подтвердили у 87 396 человек, 59 459 выздоровели, 8 126 пациентов спасти не удалось, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 116 жителей, на ЭКМО - семеро. В регионе до 1 декабря действует режим повышенной готовности.

В августе руководитель департамента промышленной политики Иван Куликов сообщал, что предприятия региона работают на пределе возможностей. ЗАО "Кубаньтехгаз" сокращало поставки кислорода за границы Краснодарского края, высвободившиеся объемы направили на потребности региона, также была достигнута договоренность о поставках дополнительного объема кислорода на Кубань из Ростова-на-Дону.

Медицинский кислород в крае производят четыре предприятия: ООО "Кубаньтехгаз" (г. Краснодар), Кислородная станция ООО "Абинский электрометаллургический завод" (г. Абинск), ООО "Новороссийский кислородный завод" (г. Новороссийск), ООО "Вист" (г. Новороссийск). Суммарно они изготавливают около 188 тонн кислорода в сутки. За пределы края кислород направляют в Крым, Ростовскую область и Ставропольский край, Адыгею, Дагестан, Чеченскую Республику, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Ингушетию.