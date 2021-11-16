В Северную Осетию поступили 105 кислородных концентраторов для инфекционных госпиталей

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 ноября. /ТАСС/. Северная Осетия получила 105 кислородных концентраторов для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией в инфекционных госпиталях. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"В Северную Осетию доставили 105 кислородных концентраторов, уже сегодня оборудование поступит в ковид-стационары республики. Техника будет использоваться для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией в инфекционных госпиталях", - говорится в сообщении.

Техника будет установлена в республиканской клинической больнице (РКБ), республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи (РКБСМП), в Ардонской, Моздокской и Пригородной ЦРБ, а также Архонской больнице.

"Применение кислородных концентраторов позволит снизить нагрузку на стационарные системы подачи кислорода. Планируем дополнительно закупить еще 100 таких концентраторов. Помимо этого оперативно проводим работы по установке четырех кислородных станций на базе республиканских медорганизаций", - сказал врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев.

На приобретение концентраторов по поручению главы республики Сергея Меняйло из республиканского бюджета были выделены средства в размере 7,5 млн рублей. Всего поставлено 105 единиц оборудования.

Всего в ковид-стационарах Северной Осетии находятся 987 человек. В республике развернуто 1 228 коек, из которых свободны 162. Доля вакцинированных от численности взрослого населения составляет 32%, из них лиц старше 60 лет - 19%.

В республике введен режим самоизоляции для людей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса. На удаленный формат работы переведены сотрудники в возрасте старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, на четыре недели для прохождения вакцинации. На территории Северной Осетии в заведениях общественного питания, театрах, кинотеатрах, в торговых центрах действует система QR-кодов.