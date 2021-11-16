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Ростовская область направила в Сирию более 20 тонн гуманитарного груза

Прежде всего регион направил продукты питания, в их числе рис, сахар, мука и растительное масло

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Ростовская область направила населению Сирии более 20 тонн гуманитарного груза, прежде всего, продукты питания. Об этом во вторник сообщили в управлении информационной политики регионального правительства со ссылкой на заместителя губернатора области Вадима Артемова.

Ранее в регионе организовали сбор товаров первой необходимости, в которых нуждаются жители наиболее пострадавших в ходе боевых действий районов Сирии.

"В общей сложности собрано 20,8 тонн гуманитарной помощи, в том числе рис, сахар, мука и растительное масло. Продукты питания предоставили предприятия Ростова-на-Дону, Батайска, Шахт, Кагальницкого, Зерноградского, Песчанокопского и Шолоховского районов", - сказал Артемов, слова которого привели в управлении информполитики.

Гуманитарная помощь будет распределена между наиболее нуждающимися регионами и учреждениями республики, отметили в управлении информполитики. Распределение помощи будет обеспечено силами делегации Ростовской области и Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии.

Отмечается, что представители Ростовской области примут участие в совместном заседании межведомственных координационных штабов РФ и Сирии, на котором будут рассмотрены основные направления дальнейшей деятельности по вопросам оказания гуманитарной помощи, сохранения памятников культурного наследия и оказания помощи в восстановлении Пальмиры, участия сирийских детей в проекте "Мы - Россия".

РФ организует регулярные поставки продуктов первой необходимости в Сирию с 2015 года. За это время проведено свыше трех тысяч гуманитарных акций, включая регулярную медпомощь российских военных врачей.

Теги
СирияРоссияРостовская область
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