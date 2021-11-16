Эксперт: доля иностранных студентов в вузах Томской области вырастет за 10 лет до 30%

ТАСС, 16 ноября. Благодаря интеграции университетов и академических НИИ Томской области в "большой университет" планируется увеличить долю иностранных студентов региона в ближайшие 10 лет с 23 до 30%. Об этом сообщил ТАСС глава научного консорциума вузов и НИИ региона, ректор Томского госуниверситета (ТГУ) Эдуард Галажинский.

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых городов-университетов, центра экспорта образования и технологий. Для достижения этой цели все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый "большой университет". По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, в "большом университете" к 2030 году будут учиться 100 тыс. студентов, а совокупный бюджет всех вузов достигнет $1,5-2 млрд - больше, чем у МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.

"Мы сначала думали о цифре в 40% иностранных студентов, но потом бенчмарк (финансовое моделирование) показал, что это "размывает" модель, поэтому мы определились на цифре в 30%, сейчас у нас 23% иностранных студентов", - сказал Галажинский, уточнив, что достигнуть показателей планируется к 2030 году.

Как сообщил агентству губернатор Томской области Сергей Жвачкин, привлекать новых студентов из зарубежных стран в Сибирь будут учебные программы на стыках двух-трех научных дисциплин или специальности будущего, например, медицинская физика, программирование ядерных реакторов, "зеленая" энергетика и другие.

"Победит тот, кто начнет готовить студентов тех специальностей, которых еще нет. Мы часто собираемся с ректором [ТГУ Галажинским] для мозговых штурмов и обсуждаем, к чему готовимся сегодня. Готовить "чистого" физика неразумно. Сегодня мы пошли путем спайки специальностей, так как эта спайка и дает возможность заглянуть в будущее", - сказал глава региона.

На пресс-конференции в пресс-центре ТАСС Галажинский сказал, что подобный подход одобрен правительством РФ - уже сейчас на работу "большого университета" по созданию и развитию востребованных кросснаучных дисциплин по проекту "Приоритет-2030" выделено почти 3,5 млрд рублей. К примеру, новой энергетикой при поддержке коллег займутся в Томском политехническом университете, Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработает при помощи ТГУ и Сибирского государственного медуниверситета первый в мире генетический принтер.