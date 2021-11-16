В Геленджике по новому генплану не планируют изымать и резервировать земли

КРАСНОДАР, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Геленджика намерены сбалансировать в новом генеральном плане города интересы местных жителей и перспективы развития курорта, изъятие и резервирование земельных участков не планируется, сообщил во вторник в ходе итоговых слушаний по проекту генплана мэр Алексей Богодистов.

Во вторник в Геленджике проходит завершающий этап общественных обсуждений генплана. По сообщениям в местных социальных сетях, на улице собрались несколько сотен человек, они негативно высказываются относительно принятия генерального плана. Ранее на портале change.org была создана петиция, авторы которой заявляют о формировании по новому плану рекреационных зон в той местности, где сейчас расположены жилые дома. Люди переживают, что смена назначения земельного участка лишит их прав распоряжаться землей, опасаются, что их жилые дома могут снести.

"Никакого изъятия, резервирования быть не может. Отдавая себе отчет в том, что мы обязаны сохранить город-курорт, развить курортную составляющую, и то, что вопрос непростой, хочу всех заверить: мы отдельно будем прорабатывать каждый земельный участок, и прорабатываем, и нацелены на то, чтобы максимально сбалансировать и отстоять интересы жителей и интересы нашего города", - сказал Богодистов.

В ходе мероприятия жителям пояснили, что изменение границ функциональных зон не меняет правового режима земельных участков, расположенных в этих функциональных зонах. Ранее сообщалось, что новым генеральным планом Геленджика планируется установить рекреационные зоны на побережье Черного моря.

"На сегодняшний день собрано уже свыше шести тысяч заявлений, каждое специалисты рассматривают в индивидуальном порядке и вносят точечные коррективы в проект. Желающие выразить свое мнение по поводу документа могут в течение дня подать заявление в адрес управления архитектуры и градостроительства Геленджика", - сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

О новом генплане

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что город-курорт Геленджик должен обладать необходимой инфраструктурой для того, чтобы стать всесезонным лечебно-оздоровительным и спортивным центром, для этого ранее выявленные градостроительные нарушения будут пресекаться. Кондратьев отмечал, что существующий генплан не соответствует нынешним реалиям.

В 2019 году на Кубани был принят закон, ограничивающий высоту строительства зданий возле моря в курортных городах, чтобы сделать прибрежную зону доступнее для отдыхающих. Согласно закону, в 500-метровой зоне от берега запрещается возводить здания высотой более 20 м, приоритет в этой зоне отдан строительству гостиниц и отелей, строительство жилья и апарт-отелей ограничено.