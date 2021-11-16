Единую систему управления службой скорой помощи создали в Тверской области

ТАСС, 16 ноября. Процесс централизации управления службой скорой медпомощи завершили в Тверской области, включив в единую структуру ее районные подразделения, станции и региональный Центр медицины катастроф. Это повысит эффективность обслуживания населения, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона в официальном Telegram-канале.

"В Тверской области завершен процесс централизации подразделений скорой медицинской помощи в единую систему управления. Три станции и 33 отделения в районах объединены в единую структуру. Также в единую структуру вошел Центр медицины катастроф. Внедрены единые алгоритмы оказания скорой и неотложной помощи под началом диспетчерского центра, обеспечен контроль за следованием и целевым использованием санитарного автотранспорта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, служба скорой помощи после преобразования станет эффективнее, повысится ее доступность для жителей области.

Как сообщалось, о начале реформирования региональной службы скорой помощи власти Тверской области сообщили в декабре 2020 года. Отмечалось, что включение подстанций в Единый диспетчерский центр предполагает внедрение стандартов управления и работы, кадрового и материально-технического обеспечения. Использование единого информационного ресурса позволит координировать работу медицинских бригад, обеспечить соблюдение нормативов по времени приезда на вызовы.