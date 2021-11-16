Эксперт: опыт привлечения молодежи при строительстве БАМа нужно использовать в АЗРФ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Опыт привлечения специалистов при строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ) необходимо использовать для привлечения молодежи для работы в Арктике. Об этом сообщил директор Фонда содействия развитию Севера Республики Саха (Якутия) Петр Чехордун во вторник.

"Когда мы начали [обсуждение] <…> с главами муниципальных районов в Арктической зоне и населением, мы получили большой спрос по врачам, учителям и начали информировать о возможности работы в Арктической зоне и направлять туда подходящих и желающих молодых специалистов. <…> Предлагаем повторить молодежное продвижение БАМа советского периода", - сказал он на сессии "Кадры для социальной сферы в Арктике" в рамках Конференции по привлечению кадров в Арктику, которая проходит в Архангельске.

Он предложил расширить реализацию проекта "ПРОконсолидация - Якутия" по привлечению местных трудовых ресурсов на Арктические территории России. Для этого, по его словам, нужна финансовая поддержка в размере 6 млн рублей.

БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность - 4,3 тыс. км.

Проектный офис "ПРОконсолидация - Якутия" - это единый рекрутинговый оператор по системному привлечению местных трудовых ресурсов в высокодоходные отрасли Республики Саха (Якутия). Он был создан для решения задач по системному увеличению доли местных кадров в промышленной, строительной и других производственных отраслях. Отличительная особенность офиса - реализация комплексного механизма трудоустройства местного населения в высокодоходные отрасли и содействие промышленному и инфраструктурному развитию республики.