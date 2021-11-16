Забайкалью не хватает линейного ускорителя для лечения онкобольных по федеральным нормам

ЧИТА, 16 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Забайкальского края ищет деньги на покупку дополнительного линейного ускорителя в краевой онкодиспансер, чтобы охватить терапией 70% онкобольных пациентов. Такой показатель должны соблюдать регионы по новым федеральным клиническим рекомендациям, сообщила во вторник пресс-служба краевого Минздрава.

"Лечение онкозаболеваний при помощи лучевой терапии и с использованием современных линейных ускорителей является одним из наиболее эффективных методов. В прошлом году в забайкальском краевом онкологическом диспансере этот вид терапии получили около 300 пациентов. По новым клиническим рекомендациям 70% пациентов должны получать именно этот вид медицинской помощи, поэтому сейчас мы прорабатываем вопрос приобретения еще одного лучевого ускорителя", - процитировали в пресс-службе министра здравоохранения Забайкалья Оксану Немакину.

Сейчас в онкодиспансере установлено два аппарата дистанционной лучевой терапии, из них лишь один линейный, он охватывает около 40% пациентов.

"В 2021 году интенсивность использования приобретенного в 2014 году линейного ускорителя увеличилась. Покупка второго аппарата позволит увеличить количество пролеченных пациентов до 800 и приблизиться к необходимому качеству и количеству лечения", - подчеркнули в ведомстве.

Лечение на линейном ускорителе предполагает облучение очага заболевания радиоактивным излучением. Оно повреждает опухолевые клетки и разрушает их. Лечение лучевой терапией проводят ежедневно и небольшими дозами для уменьшения или уничтожения опухоли, а также для сведения к минимуму ущерба для здоровых клеток.