Больницы Нижегородской области получат 16 аппаратов УЗИ экспертного класса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноября. /ТАСС/. В больницы Нижегородской области поступят 16 аппаратов УЗИ экспертного класса. На закупку нового оборудования выделили около 170 млн рублей из областного бюджета, сообщил журналистам во вторник губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"УЗИ-исследования играют большую роль для женщин, новые 16 аппаратов поступят в том числе в межрайонные перинатальные центры, открытые на базе центральных районных больниц. Это позволит повысить доступность скрининговых исследований плода на разных сроках беременности для жительниц районов области", - пояснил Никитин.

Новое оборудование поступит в Борскую, Семеновскую, Уренскую, Шахунскую, Сергачскую, Лысковскую, Кстовскую, Павловскую, Выксунскую, Городецкую центральные районные больницы, в Арзамасский роддом, роддом №1 Нижнего Новгорода, женскую консультацию №5 Нижнего Новгорода, Центр планирования семьи и репродукции, городскую клиническую больницу №40 и в Дзержинский перинатальный центр.

Аппараты УЗИ экспертного класса позволяют визуализировать наиболее тонкие детали, изменения структур органов, сосудов и тканей, тем самым улучшают качество обследования. Современная техника позволяет выбирать тип датчика, частоту, а также проводить допплерографию и выдавать трехмерное изображение в реальном времени при беременности. Благодаря таким данным врач может диагностировать различные аномалии развития плода, даже самые мелкие. В частности, достигается хорошая визуализация патологий головного мозга, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и других внутренних органов.