"Единая Россия" и Минпросвещения создадут штаб для координации капремонта школ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" совместно с Минпросвещения будут координировать реализацию программы по капитальному ремонту российских школ. Об этом во вторник сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Единая Россия" и Минпросвещения создадут оперативный штаб для координации программы капремонта школ, как это сделано по программе социальной газификации. В него войдут представители общественности, школьники, учителя, родительское сообщество, победители и участники "Большой перемены". В регионах отделения партии совместно с министерством организуют рабочие группы, которые будут отслеживать этапы от проекта ремонта, проведения экспертиз до приема работ", - передает слова Турчака пресс-служба "Единой России".

Как отметил политик, в рамках программы должно быть отремонтировано более 7 тыс. школ, а также закуплено новое оборудование, мебель. "Однако не все школы могут это сделать в один календарный год или в летние каникулы. Такие группы помогут сориентировать регионы по реализации программы", - сказал он.

В свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина привлечь родителей и учеников к проектированию новых школьных пространств. Также он рассказал о реализации проекта по строительству школ, согласно которому к 2024 году должны быть построены 1 300 новых зданий. "Тем самым мы решим вопросы с третьей сменой и не допустим роста второй смены", - добавил он. По словам министра, в проекте бюджета на эти цели запланировано 70 млрд рублей ежегодно, а с учетом регионального финансирования - 100 млрд.