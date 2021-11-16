Дом-музей астронома Федора Семенова восстановят в Курске до 2023 года

КУРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Курской области до 2023 года отреставрируют дом-музей астронома-любителя Федорова Семенова, получивший повреждения после возгорания. Первыми в доме, который входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения, проведут противоаварийные работы, сообщил ТАСС во вторник начальник управления хозяйственной деятельности комитета образования и науки региона Роман Глаголев.

"В ходе реставрации планируется заменить фрагменты конструкции, поврежденные насекомыми и разрушенные в результате природно-климатического воздействия. Далее планируется воссоздание интерьера помещений, дополнение конструкции аутентичными оконными блоками и дверными проемами. Также предполагается укрепление фундамента здания. Предварительная оценка стоимости полного восстановления дома составит 45 млн рублей", - сказал Глаголев.

В ноябре-декабре 2021 года в доме-музее Семенова проведут противоаварийные работы - восстановят кровлю, заменят балки сгоревших перекрытий, кровельное покрытие, восстановят электроснабжение.

Федор Семенов - астроном-любитель, автор труда "Таблицы показаний времени лунных и солнечных затмений с 1840-го по 2001 год на Московском меридиане по старому стилю", все вычисления для которого произвел самостоятельно. Родился в 1794 году в Курске, где жил и работал в небольшом деревянном доме в историческом центре города. В этом же доме позже работал его внук - изобретатель Анатолий Уфимцев, построивший в 1929 году в Курске первый в стране ветрогенератор. Музей в доме Семенова и Уфимцева открыли в сентябре 1990 года, музей входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения.