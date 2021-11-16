На Хайнане завершили строительство инфраструктуры грузопассажирского терминала в Хайкоу

ХАЙКОУ, 16 ноября. /ТАСС/. Строители завершили возведение основной инфраструктуры грузопассажирского терминала в порту Синьхай в городе Хайкоу (административный центр провинции Хайнань, Южный Китай). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, строители закончили работы над грузопассажирскими бетонными палубами трехэтажного терминала. Общая площадь возведенной конструкции составляет, включая подземный этаж, 25,6 тыс. кв. метров. На следующем этапе они приступят к монтажу металлических конструкций и кровли.

Грузопассажирский хаб построен по схеме, которая подразумевает, что погрузка и выгрузка грузов совершается на самоходном и прицепном транспорте при помощи легковых и грузовых автомобилей, прицепов или железнодорожных вагонов - без использования кранов и другой погрузочной техники.

Этот транспортный хаб расположен в юго-восточной части порта Синьхай. Площадь объекта составляет около 365,6 тыс. кв. м. Общая площадь строительства достигает 83,2 тыс. кв. м, из них на наземную и подземную инфраструктуру приходится соответственно 76,4 тыс. и 6,8 тыс. кв. м.

Строительство объекта должно быть завершено к концу 2022 года. После сдачи в эксплуатацию транспортный хаб позволит значительно увеличить объемы пассажирских и грузовых перевозок через пролив Цюнчжоу, отделяющий Хайнань от материка.