Новый препарат Pfizer от COVID-19 будет поставляться в 95 стран мира по более дешевой цене

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Американская компания Pfizer подписала соглашение с Пулом производителей лекарственных средств (MPP), по которому произведенный ею антивирусный препарат для лечения COVID-19, принимаемый перорально, можно будет поставлять в 95 стран мира с низким и средним уровнем дохода. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном во вторник на сайте компании.

"Квалифицированные производители генерических лекарств (дженериков - прим. ТАСС) по всему миру, которым выданы сублицензии, смогут поставлять PF-07321332/Ритонавир в 95 стран, которые охватывают примерно 53% населения мира", - говорится в заявлении. Компания подчеркнула свой многоуровневый подход к ценообразованию - страны с низким уровнем дохода "будут платить некоммерческую цену" в отличие от стран с высоким и средним уровнем дохода, для которых препарат будет стоить дороже.

"Мы должны работать над тем, чтобы все люди - независимо от того, где они живут и в каких условиях, - имели доступ к научным прорывам, и мы рады сотрудничеству с MPP для укрепления нашей приверженности справедливости", - прокомментировал генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

Ранее компания сообщала, что произведенный ею препарат по результатам второй фазы клинического исследования показал снижение риска госпитализации или летального исхода на 89%. В Pfizer выразили желание получить разрешение на экстренное использование своего нового лекарства, представив данные о проведенном исследовании в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Как отмечало агентство Reuters, курс лечения новым препаратом будет состоять из трех таблеток, принимаемых дважды в день. По информации агентства, Pfizer намерена произвести более 180 тыс. доз такого лекарства к концу года, а за следующий год количество доз планируется довести до 50 млн.

Ранее Pfizer сообщала, что первая фаза исследований показала хорошую переносимость и безопасность препарата. По их оценке, новое лекарство потенциально можно будет принимать при проявлении первых симптомов коронавируса или после контакта с инфицируемым без необходимости госпитализации.