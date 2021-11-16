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Участникам программы догазификации на Ямале компенсируют часть затрат с 2022 года

Размер выплаты льготным категориям граждан составит 100 тыс. рублей

ТАСС, 16 ноября. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с 2022 года будут компенсировать льготным категориям граждан часть затрат по догазификации - в размере 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

"С 2022 года округ возместит льготным категориям граждан часть расходов, связанных с подключением газоиспользующего оборудования к сети газораспределения. Все это - в рамках догазификации индивидуальных жилых домов. Размер новой социальной выплаты составит 100 тыс. рублей. Получить меру поддержки смогут те, кто участвует в программе социальной газификации, по которой газ проводится до границ участков домов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что срок рассмотрения документов составит до 20 рабочих дней. Средства поступят на банковский счет гражданина не позднее 15 рабочих дней с момента принятия положительного решения.

Программа социальной газификации реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. На Ямале она стартовала этим летом. В программу включены домовладения, расположенные в населенных пунктах, где уже проложены газораспределительные сети.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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