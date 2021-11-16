В Ивановской области отметили рост числа выпускников медвуза, желающих работать в регионе

ИВАНОВО, 16 ноября. /ТАСС/. Число выпускников медакадемии, трудоустраивающихся после окончания учебы работать в поликлиниках и больницах Ивановской области, выросло втрое с 2018 года, до 126 специалистов. Это стало возможным благодаря введенным мерам поддержки врачей, сообщил во вторник губернатор региона Станислав Воскресенский.

"Мы на самом деле ситуацию по найму врачей в регионе переломили. В 2017-2018 годах у нас где-то 40-45 выпускников устраивалось в больницы. Начиная с 2019-го - больше 100, в этом году нам уже 126 человек подтвердили, что остаются [работать в регионе], то есть в три раза больше, чем раньше", - сообщил Воскресенский в ходе прямого эфира с жителями региона во "ВКонтакте".

По его словам, выйти на баланс наполнения медучреждений помешала пандемия, которая мощно ударила по системе здравоохранения. "Мы, например, потеряли около 200 врачей старшего поколения, которые ушли из профессии. При этом у нас сейчас укомплектованность педиатрами чуть более 80%, а с терапевтами совсем плохо, потому что из профессии ушли как раз те, кто работал в так называемом первичном звене здравоохранения", - рассказал глава региона.

В сентябре правительство Ивановской области сообщило о расширении мер поддержки молодых врачей по инициативе главы региона. В частности, со 100 до 300 тыс. рублей увеличили "подъемные" для молодых специалистов, трудоустроившихся в учреждения здравоохранения после окончания вуза. Кроме того, с 225 до 400 тыс. рублей была увеличена компенсация оплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту для врачей до 40 лет, работающих в учреждениях здравоохранения региона по дефицитным специальностям.

Также удалось решить вопрос о расширении состава участников программы "Земский доктор". Раньше в нее от региона попадала буквально одна-две территории, теперь в программу вошли почти все муниципалитеты (кроме Иваново, Кинешмы и Шуи), и врачи могут претендовать на федеральные "подъемные".