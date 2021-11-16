Действие льготных проездных при наличии QR-кода возобновят в Курской области с 1 декабря

КУРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Действие льготных билетов для проезда в общественном муниципальном транспорте, приостановленное в Курской области из-за пандемии с 25 октября, возобновят с 1 декабря при наличии QR-кода или справки о перенесенном COVID-19, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

"С 1 декабря 2021 года в Курской области возобновляется действие льготных проездных билетов в общественном муниципальном транспорте. Оно было приостановлено с 25 октября в связи с введением дополнительных ограничений из-за COVID-19", - говорится в сообщении.

Продлить действие неиспользованных льготных проездных жители региона смогут с 21 ноября по 10 декабря. Как отметили в пресс-службе администрации Курской области, для продления льготных проездных билетов потребуется в том числе QR-код (бумажный сертификат) о вакцинации или справка о перенесенном COVID-19. Всего более 20 тыс. человек в Курске имеют право на льготный проезд.

С начала пандемии в Курской области выявлен 71 821 случай заражения коронавирусом, 1 714 пациентов умерли. Для отдельных категорий граждан в регионе увеличили обязательную вакцинацию до 80%. В Курской области с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей.