Ленинградская АЭС направила более 23 млн рублей медучреждениям для борьбы с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Ленинградская АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом") направила 16,5 млн рублей ФГБУ "Северо-западный окружной научно-клинический центр им. Л. Г. Соколова" в Петербурге для закупки аппаратов ИВЛ и медицинского кислорода. Также направлено 6,8 млн рублей Центральной медико-санитарной части №38 в Ленинградской области, сообщили во вторник в управлении информации и общественных связей ЛАЭС.

"Ленинградская АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом", Ленобласть) направила 16,5 млн рублей ФГБУ "Северо-западный окружной научно-клинический центр им. Л.Г. Соколова" на приобретение двух аппаратов ИВЛ, 250 тонн медицинского кислорода и средств индивидуальной защиты (СИЗ). Еще 6,8 млн рублей выделено ЦМСЧ №38 на оплату медицинского кислорода и приобретение СИЗ для работников медсанчасти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что весной ЛАЭС передала медсанчасти реанимобиль. Он позволяет перевозить тяжелых пациентов, в том числе с коронавирусом, в клиники Петербурга и Ленинградской области. Общий объем помощи ЛАЭС медучреждениям ФМБА России в 2021 году превысит 23 млн рублей.

Ленинградская АЭС - крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция. ЛАЭС - единственная в России станция, где действуют энергоблоки двух разных типов - канальные уран-графитовые и водо-водяные. Станция состоит из шести энергоблоков. За время своей работы ЛАЭС выработала 1 трлн 80 млрд кВтч электроэнергии, это рекордный показатель в истории отечественной атомной энергетики.