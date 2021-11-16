Белый дом: вопросы о происхождении коронавируса по итогам саммита США - КНР остаются

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Вопросы о происхождении коронавируса, а также о прозрачности со стороны китайских властей на эту тему по итогам онлайн-саммита президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина у Вашингтона остаются. Об этом заявил во вторник помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

"Что касается COVID-19, то все еще остаются очень конкретные вопросы по поводу прозрачности и вопросы, связанные с происхождением COVID-19", - сказал он.

"Но нам надо также победить эту пандемию в предстоящие месяцы, и для этого потребуется, чтобы США, Китай и остальные участники международного сообщества работали все вместе", - добавил при этом помощник американского президента.

В начале ноября заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США продолжат добиваться от китайских властей дополнительной информации, которая позволила бы пролить свет на происхождение новой коронавирусной инфекции.

В опубликованном в конце октября на сайте аппарата директора Национальной разведки США докладе говорилось, что без содействия со стороны Китая не удастся прийти к окончательным выводам о происхождении нового коронавируса. Как признавало американское разведывательное сообщество, с августа оно не нашло свидетельств того, что новый коронавирус был создан в качестве биологического оружия или подвергся изменению методами генетической инженерии. Согласно выводам спецслужб США, китайские официальные лица не знали заранее о существовании вируса до вспышки ковида.

Встреча Си Цзиньпина и Байдена по видеосвязи продлилась более трех часов. Это первая официальная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента США в январе 2021 года. Ранее они обменивались посланиями и совершали телефонные звонки. Последний разговор по телефону между Байденом и Си Цзиньпином состоялся 10 сентября.