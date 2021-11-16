Около 40 интернет-проектов получат от государства почти 400 млн рублей до конца года

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Победители IV этапа распределения дополнительной субсидии на создание контента в интернете получат почти 400 млн рублей до конца года, сообщается во вторник на сайте Института развития интернета (ИРИ).

"По итогам рассмотрения предложений, поданных с 1 по 20 октября, рабочая группа конкурсного комитета приняла решение поддержать 38 из 99 допущенных до участия в конкурсе проектов. Они будут профинансированы на сумму 396 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе регионов, организации из которых будут реализовывать проекты, помимо Москвы и Санкт-Петербурга - Тюменская, Свердловская, Московская, Новосибирская области, Карачаево-Черкесия.

"Наиболее популярными темами участников конкурса остаются проекты социально общественной тематики, на втором и третьем местах - история и культура, далее идут профориентирование, наука, экология, спорт и волонтерство", - отмечено в сообщении.

Ранее в рамках первого, второго и третьего этапов распределения дополнительной субсидии было поддержано 252 проекта на общую сумму реализации более 2,8 млрд рублей.