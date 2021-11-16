Власти Мордовии создадут бесплатный сервис юридического сопровождения для молодых ученых

ТАСС, 16 ноября. Власти Мордовии планируют создать бесплатный сервис юридического и бухгалтерского сопровождения для молодых ученых, рассказал во вторник в ходе прямого эфира в официальной группе в сети "ВКонтакте" правительства Мордовии министр промышленности, науки и новых технологий республики Игорь Губайдуллин.

"Молодых ученых, изобретателей [в Мордовии] не так много, но в настоящее время для нас это плюс, потому что мы можем каждому уделить время и каждого взять на сопровождение. Мы уже это делаем, потому что на каждом жизненном этапе проекта они сталкиваются с разными проблемами. Сегодня мы делаем бесплатный сервис для молодых ученых в части юридического, бухгалтерского сопровождения, потому что изобретатель и инноватор не всегда может правильно выстроить бухгалтерскую отчетность, составить договор. Наша задача - снять с него эти сопутствующие функции", - сказал Губайдуллин.

Он отметил, что министерство заинтересовано в продвижении разработок молодых мордовских ученых и кооперации их с промышленными предприятиями.

"Работа идет с Мордовским госуниверситетом и компанией "Биохимик" (ГК "Промомед"). В настоящее время российский фармрынок устроен так, что производство ориентировано на выпуск дженериков - это копии оригинальных препаратов, патентами на которые обладают крупные зарубежные производители. У компании есть запрос на движение вперед, они хотят перейти к производству уникальных препаратов на основе биотехнологий. Суть проекта - выстроить кооперацию университета, лабораторной базы, клинических и доклинических испытаний и производства[, чтобы разрабатывать и производить продукт] от молекулы до миллионов доз", - отметил Губайдуллин.

Как сообщается на сайте Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева, университет является одним из ведущих научных центров Российской Федерации, исследования ведутся по 22 отраслям наук, развиваются 33 научно-педагогические школы. В вузе действуют 127 научно-исследовательских лабораторий и центров. Учеными вуза ежегодно реализуется более 50 грантов международных и российских фондов.