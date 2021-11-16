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СМИ: свыше 200 проектов представят на конференции выпускников западных вузов на Хайнане

Во время конференции власти региона также организуют экспозиции 11 индустриальных парков

САНЬЯ, 16 ноября. /ТАСС/. Организаторы IX ежегодной конференции Ассоциации выпускников европейский и американских высших учебных заведений (WRSA) и саммита инноваций и предпринимательства на Хайнане планируют провести презентации более 200 проектов. Об этом сообщил телеканал "Санья вэйши".

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По его данным, во время конференции власти региона также организуют экспозиции 11 индустриальных парков. Кроме того, участники форума смогут лично ознакомиться с результатами политики по созданию свободного порта на Хайнане - для них проведут пять групповых поездок по городу Санья. Как отмечает телеканал, по задумке организаторов, это позволит местным предприятиям найти деловых партнеров за рубежом.

Конференция будет проходить с 22 по 24 ноября на хайнаньском курорте Санья. В ней примут участие около тысячи экспертов, ученых, предпринимателей и иностранных студентов. В рамках четырех панельных дискуссий участники обсудят такие вопросы, как электронная экономика, современная биомедицина, высокотехнологичная индустрия и привлечение высокоспециализированных кадров на Хайнань. В рамках конференции также пройдет круглый стол под названием "Углеродный пик и нейтральность".

Конференция WRSA проводится с 2012 года. Как отмечают организаторы, в рамках этого ежегодного мероприятия было инициировано более 400 проектов с общим объемом инвестиций около 1,22 млрд юаней (около $190,6 млн).

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