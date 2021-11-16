СМИ: свыше 200 проектов представят на конференции выпускников западных вузов на Хайнане

САНЬЯ, 16 ноября. /ТАСС/. Организаторы IX ежегодной конференции Ассоциации выпускников европейский и американских высших учебных заведений (WRSA) и саммита инноваций и предпринимательства на Хайнане планируют провести презентации более 200 проектов. Об этом сообщил телеканал "Санья вэйши".

По его данным, во время конференции власти региона также организуют экспозиции 11 индустриальных парков. Кроме того, участники форума смогут лично ознакомиться с результатами политики по созданию свободного порта на Хайнане - для них проведут пять групповых поездок по городу Санья. Как отмечает телеканал, по задумке организаторов, это позволит местным предприятиям найти деловых партнеров за рубежом.

Конференция будет проходить с 22 по 24 ноября на хайнаньском курорте Санья. В ней примут участие около тысячи экспертов, ученых, предпринимателей и иностранных студентов. В рамках четырех панельных дискуссий участники обсудят такие вопросы, как электронная экономика, современная биомедицина, высокотехнологичная индустрия и привлечение высокоспециализированных кадров на Хайнань. В рамках конференции также пройдет круглый стол под названием "Углеродный пик и нейтральность".

Конференция WRSA проводится с 2012 года. Как отмечают организаторы, в рамках этого ежегодного мероприятия было инициировано более 400 проектов с общим объемом инвестиций около 1,22 млрд юаней (около $190,6 млн).