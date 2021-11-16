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Власти Чувашии будут субсидировать развитие детского туризма

В регионе планируется выделить примерно по 7 тыс. рублей на школьника, чтобы простимулировать путешествия детей по турмаршрутам

ЧЕБОКСАРЫ, 16 ноября. /ТАСС/. Чувашия примет участие в пилотном проекте субсидирования развития туризма среди школьников. На каждого ребенка запланировано выделить примерно 7 тыс. рублей, сообщает во вторник пресс-служба Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашии.

"Чтобы простимулировать путешествия по туристическим маршрутам, на каждого ребенка запланировано выделить порядка 7 тыс. рублей. Всего намерены поддержать 3 тыс. школьников, льготы предусмотрены только для учащихся 5-9-х классов", - пояснили в пресс-службе.

Школьники смогут отправиться в путешествие в любой регион. Сейчас ведется отбор туроператоров, которые смогут предложить готовую программу и сервис. "Туроператоры получат возможность реализовать готовые туристские продукты, включающие оказание услуг по проживанию, питанию, трансферу, проведению экскурсий и мастер-классов. Можно будет во время выходных съездить в другие регионы. Ну, и родители еще получат хорошую скидку на то, чтобы ребенок отдохнул. Почти 60% средств можно будет компенсировать за счет государства", - отметил заместитель председателя кабинета министров Чувашии Дмитрий Краснов, слова которого приводит пресс-служба.

В конце октября Минстрой России разработал проект государственной программы "Развитие туризма", реализация которой должна начаться с 1 января 2022 года. Согласно проекту госпрограммы, к 2030 году 8 млн детей должны ежегодно отдыхать в оздоровительных лагерях. Кроме того, должны быть проработаны меры по стимулированию внутреннего детского туризма в форме "туристического сертификата", который даст льготы на образовательные туры.

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РоссияЧувашия
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